Adana'da spor salonu işletmecisi Murat Yüksel hakkında iş yerinde rap grubu 50 Cent'e ait "Murder One" ve Dr. Dre'nin "Keep Their Heads Ringin" isimli şarkıları telif hakkı ödemeden çaldığı iddiasıyla "manevi ve mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Yüksel hakkındaki şikayet üzerine soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli için "manevi ve mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP), Musiki Eseri Sahipleri Grubu (MSG) ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliğinin (MÜYORBİR) izinsiz çalınan eserler için hak sahibi belgesi sundukları belirtilerek, şikayetçi oldukları bildirildi.

Şüphelinin yetkilisi olduğu "GYM Balance" adlı iş yerinde yapılan tespitlere değinilen iddianamede, "Yüksel'in hak sahiplerinden veya üyesi oldukları meslek birliklerinden izin almaksızın ve telif hakkı ödemeden ünlü rap grubu 50 Cent'e ait 'Murder One' ve Dr Dre'nin 'Keep Their Heads Ringin' isimli eserleri iş yerinde müşterilere hizmet verilen kısımda bilgisayar ve ses sistemi üzerinden umuma arz ettiği belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, şüpheliye atılı suçun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. maddesi kapsamında kalan şikayete tabi suçlardan olduğu kaydedildi.

Uzlaşmayı kabul etmediler

Mevcut delil durumu itibarıyla şüphelinin üzerine atılı suça ilişkin kamu davası açmaya yeter delil bulunduğu belirtilen iddianamede, şu tespite yer verildi:

"Şüpheli hakkında isnat edilen suçun uzlaşma kapsamında kaldığı fakat müştekiler vekilinin uzlaşmayı kabul etmemesi nedeniyle taraflar arasında uzlaşma kurumunun işletilemediği dikkate alınarak şüphelinin üzerine atılı 'manevi ve mali haklara tecavüz' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

"Suç olduğunu bilmiyordum"

Spor salonu işletmecisi Murat Yüksel, yaptığı açıklamada, böyle bir suçlamayla ilk defa karşı karşıya kaldığını, hukuki yönden mücadelesine devam edeceğini söyledi.

Beş yıldır spor salonu işlettiğini ve herhangi bir korsan amaç gütmediğini anlatan Yüksel, şöyle konuştu:

"Sosyal medya üzerinden çaldığımız müziklerle ilgili bizim hakkımızda şikayette bulunmuşlar. Mahkemelik olduk. Hiçbir şekilde korsan yayın yapmadık. Burada ticari bir amaç gütmedik. Burada normal sporumuzu yapıyoruz. Spor yaparken de dinlediğimiz müzikler hakkında bize telif hakkını ödememiz gerektiğini söylüyorlar. Bu yüzden bizi mahkemeye verdiler. Avukatımla birlikte normal hukuki sürecimizi ilerletiyoruz. Burada müzik yaparak para kazanmıyorum. Normal spor salonu işletmeciliği yapıyorum. Böyle bir telif hakkı ödendiğinden haberim de yok. Bana hiç kimse bir şey bildirmedi. Direkt beni mahkemeye vermişler.''

Yüksel, kendisinin spor salonunda olmadığı bir zamanda 2 kişi tarafından bu tespitin yapıldığını iddia ederek, "Ben salonda olmadığım zaman tespit edilmiş ve kayıt altına alınmış. Aynı zamanda da 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmam talep edildiği söylendi. Avukatımla hukuki süreci başlattık, izliyoruz. Ben salonda yokken 2 kişi geliyor ve kendilerince tespit yaptıklarını iddia ediyorlar. Bunun ne kadar hukuki olduğunu da bilmiyorum. Hakkımı mahkemede arayacağım." ifadelerini kullandı.

