Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak mağaza kuyruğuna girdiler
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da vatandaşlar, kalabalık alanlardan uzak durulması uyarılarına rağmen mağaza önlerinde kuyruk oluşturdu.
İstanbullular havanın güneşli olmasını fırsat bildi. Alışveriş yapmak isteyenler, mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza önlerinde bekleyenler maske taktı ancak sosyal mesafe kuralına uymadı.
İstanbulluların gereksiz yere evlerinden dışarı çıktığını söyleyen bir vatandaş, “Havanın güzel olmasından dolayı insanlar kendilerine çocuklarına alışveriş yapmak için dışarı çıkıyorlar" dedi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: mağaza kuyruğu sosyal mesafe koronavirüs önlemleriSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 11:28
Son Haberler
- 12:07
- 12:06
- 12:00
- 11:57
- 11:48
Sıradaki Haber
Bilim Kurulu üyeleri salgın sürecinde neler yaşadı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz