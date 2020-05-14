İstanbullular havanın güneşli olmasını fırsat bildi. Alışveriş yapmak isteyenler, mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza önlerinde bekleyenler maske taktı ancak sosyal mesafe kuralına uymadı.

İstanbulluların gereksiz yere evlerinden dışarı çıktığını söyleyen bir vatandaş, “Havanın güzel olmasından dolayı insanlar kendilerine çocuklarına alışveriş yapmak için dışarı çıkıyorlar" dedi.

[Fotoğraf: İHA]