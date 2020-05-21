Kurallara uymadılar, tedbirleri ihmal ettiler. Evleri kumarhaneye çevirdiler. Ancak güvenlik güçlerinden kaçamadılar.

Ambulans kiralayıp yazlığa gittiler

İstanbul'da bir çift kiraladıkları ambulansla seyahat izni olmadan Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki yazlıklarına gitti. İhbar üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çifte, koronavirüs tedbirlerini ihlalden 6 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

Evleri kumarhaneye çevirdiler

Karaman'da bir eve kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 17 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Benzer bir olay Samsun'da da yaşandı. Vezirköprü ilçesi'nde evde kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası verildi.

Manisa'da maskesiz gezmenin yasak olduğu caddelerde bu kurala uymayan 109 kişiye 117 bin 194 lira ceza kesildi.

Aydın'da ise bir kişi sokağa çıkma yasağını ihlal ederek ehliyetsiz araç kullandı. 18 yaşından küçük kişiye 5 bin 78 lira para cezası verildi.