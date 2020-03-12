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Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli M.C.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.
Şüpheli şahsın 5 yıla kadar hapsi istendi.
İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.
Etiketler: terör örgütü sosyal medya PKK AdanaSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 11:19
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