Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteorolojiden Güneydoğu için toz taşınımı uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ile Doğu Akdeniz için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımının bugün akşam saatleri ile yarın sabah saatleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı (Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa) ile Doğu Akdeniz'de (Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş) etkili olması bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Ulaşımda aksamalar yaşanabilir
Toz taşınımı nedeniyle oluşacak hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: toz taşınımı meteoroloji güneydoğuSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 11:07
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