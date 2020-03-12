Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

Yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.