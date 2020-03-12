Haber Giriş: Kaynak: AA
Kadıköy'de 4'üncü kattan düşen adam ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kadıköy'de 4'üncü katındaki evinin pencereden düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Hasanpaşa Mahallesi Ali Ruhi Sokak'taki 6 katlı binanın 4'üncü katında oturan 46 yaşındaki Orkun K., henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek pencereden düştü.
Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Binanın giriş katındaki beton çıkıntıya düşerek yaralanan Orkun K., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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