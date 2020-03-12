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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da 3 otomobille bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da 3 otomobille bir kamyon zincirleme kaza yaptı.
Cengiz Yurtseven idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 34'üncü kilometresinde bariyerlere çarptı.
Aynı yöne giden Ahmet Yalçın Ataş'ın kullandığı otomobille Fikret Kaymaz idaresindeki kamyon ve Hacı Atlı yönetimindeki otomobil de kazaya karıştı.
Kazada sürücülerden Yurtseven ve Atlı ile araçlardaki Yıldız Kermeli, Eren Ataç, Süleyman Ergen, Ali ve Zeynep Yurtseven yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: trafik Kazası şanlıurfa kazaSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 10:55
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