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Adana'da zehir tacirlerine operasyon
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda bir tırı durdurarak eğitimli köpekle arama yaptı.
Köpeğin tepki verdiği sürücü koltuğunun arkasında bulunan yatak kısmında 1 kilogram kokain ve 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Etiketler: uyuşturucu operasyon AdanaSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 10:01
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