Endonezya'dan Sri Lanka'ya gitmek üzere açılan "İnce Karadeniz" adlı gemide 3 ay önce yaşanan olayda, Kaptan Bora Ekşi bıçaklı saldırı sonucu öldürülmüş, müdahale etmek isteyen personelden bazıları da yaralanmıştı.

Saldırganın Türkiye'ye iadesi istendi

Olayın ardından etkisiz hale getirilen saldırgan Engin Aktaş, daha sonra Sri Lanka'da gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cinayet Büro ekipleri, geminin bağlanma limanının Karaköy olması nedeniyle çalışma başlattı, katil zanlısının Türkiye'ye iadesi istendi.

İadesine karar verilen zanlı Ergin Aktaş'ı almak üzere Cinayet Büro ve Interpol'den bir ekip Sri Lanka'ya gitmişti.

Zanlı İstanbul'a getirildi

Şüpheli sabah saatlerinde Türk Havayolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi.

Zanlı İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.