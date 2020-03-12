Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kaçak keklik avına 15 bin 528 TL ceza
[Fotoğraf: İHA]
Iğdır’da keklik avlarken yakalanan 3 kişiye 15 bin 528 TL ceza kesildi.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yasak olmasına rağmen keklik avlayanlara yönelik çalışma yaptı.
3 kişinin yasak olan tuzak avcılığı yaparak kınalı keklik avladıkları tespit edildi.
3 kişi ile birlikte 6 canlı mühre ve kafes ele geçirildi.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, 3 avcıya 15 bin 528 TL ceza kesti.
Canlı mühre olarak kullanılan 6 keklik doğaya salındı.
Etiketler: keklik avı kaçak cezaSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 09:54
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