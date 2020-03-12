Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yasak olmasına rağmen keklik avlayanlara yönelik çalışma yaptı.

3 kişinin yasak olan tuzak avcılığı yaparak kınalı keklik avladıkları tespit edildi.

3 kişi ile birlikte 6 canlı mühre ve kafes ele geçirildi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, 3 avcıya 15 bin 528 TL ceza kesti.

Canlı mühre olarak kullanılan 6 keklik doğaya salındı.