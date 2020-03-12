İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekip, kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirip gerçek silaha dönüştürerek piyasaya sürdükleri iddia edilen 7 şüpheliye yönelik merkez Seyhan ilçesindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 6'sı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 3 namlu açma kılavuzu, 2 spiral, mengene, 8 icra yay ve mili ele geçirildi.

Kurusıkı tabancaların 100 liraya satın alındıktan sonra namlusunun değiştirilerek bin liraya el değiştirdiği, üçüncü kişilere ise yaklaşık 4 bin liraya satıldığı iddia edildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, adresinde bulunmayan bir kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.