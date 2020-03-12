Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan koronavirüs toplantısında. Özellikle öğrenci ve veliler bu toplantıyı merakla bekliyor. "Okullar tatil olacak mı?" sorusu bu toplantıda netleşecek.

Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Konu önce Milli Eğitim Bakanlığında değerlendirildi. Bakan Ziya Selçuk, okullarda alınacak önlemler konusunda eğitim kurmaylarını topladı. Eğitim süreciyle ilgili birkaç alternatif üzerinde duruldu. Tüm olasılıklarla ilgili ayrı senaryolar farklı simülasyonlarla canlandırıldı.

Olasılıklardan biri okulların belli bir süre tatil edilmesi. Bunun için son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Uzaktan eğitim formülü devreye girecek

İkinci seçenek, ara tatilin öne alınması. Bu durumda eğitimin aksamaması için uzaktan eğitim formülü devreye girecek. Geçtiğimiz günlerde içerikleri yenilenen Eğitim Bilişim Ağı, öğrencilerin derslerden geri kalmamasını sağlayacak.

Bu sistem, Elazığ depremi sonrasındaki telafi eğitimi sürecinde depremzede öğrencilerin imdadına yetişmişti.

Diğer bir seçenek de eğitimlerin yaygın kitle erişim araçlarından, yani televizyondan verilmesi. Bu durumda internet erişimi olmayan öğrenciler için de ders imkanı sağlanacak. Okullarda hijyen çalışmaları da ilk andan itibaren sürüyor.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin temas edebileceği tüm yüzeyler dezenfekte ediliyor.