Türkiye
Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı06 Ekim 2019 Pazar 15:23 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 15:37
Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 6 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda M.T., V.K., Ç.T., O.Ö., Ş.A. ve İ.K. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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