İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyadan terör örgütleri DHKP/C, THKO, TKP/ML, MLKP, THKP/C ve TDKP ile örgüt mensuplarını övücü paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca ile buna ait çok sayıda mermi, dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin kent genelinde yapılacak sokak eylemlerinde rol alarak kalabalık grupları güvenlik güçlerine karşı galeyana getirdikleri, yaptıkları yorumlarda silahlı mücadeleyi savundukları ve kamuoyunu kasıtlı bilgilendirdikleri ileri sürüldü.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA



