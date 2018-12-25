Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi görülecek.

Hava sıcaklığının 1-3 derece düşmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney yönlerinde hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 9, Van'da 8, Hakkari'de 6 ve Muş'ta 4 derece ölçüldü.

Vatandaşların tedbirli olması istendi

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Bitlis'te 0, Hakkari'de 2, Van'da 3 ve Muş'ta 4 derece olacak.

Bölgede kar kalınlığı Van'da 21, Bitlis'te 30, Muş'ta 5 ve Hakkari'de 26 santimetre ölçüldü.

Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu rüzgar güney ve güneydoğudan 3-5 kuvvetinde esecek.

Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA