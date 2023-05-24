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Türkiye
AA 24.05.2023 09:30

Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 13 şüpheli gözaltında

İstanbul'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 13 şüpheli gözaltında
[Temsili fotoğraf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya uygulamaları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

13 şüphelinin kimliklerini tespit eden ekipler, Bayrampaşa, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt, Eyüpsultan, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sultangazi ve Pendik'teki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ile çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul PKK/KCK Terörle Mücadele
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