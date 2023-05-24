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Türkiye
AA 24.05.2023 08:32

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

FETÖ'nün sözde "ümit yapılanması" içerisinde görüşmeler yaptığı belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup şüphelilere operasyonda 30 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ/PDY" terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları, ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanı bulunduğu, örgütün sözde "ümit yapılanması" içerisinde her bir kişi bazında örgütsel görüşmelere katıldıklarına dair delil elde edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevde bulunan 6 subay, 20 astsubay ve ihraç edilen 7 askeri personel olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında albay, yarbay, binbaşı, üsteğmen, astsubay ve GATA'da çalışan sağlık teknikerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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