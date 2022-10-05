Hülya Sezgün, Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşıyor.

Evinin bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren kadın, bir sabah bahçesinde bir gariplik olduğunu fark etti:

"10 gün önce bahçeye çıktım, kabaklarıma bakıyordum. Baktım ki kabağım yerinde yok. Gittim, geldim tekrar baktım. Yerinde yok. Koskoca kabak uçmadı ya."

Daha önce de başına geldi

Duruma sinirlenen Hülya Sezgün hemen sosyal medyadan "Hakkımı helal etmiyorum. Kim aldıysa geri getirsin" diye paylaşım yaptı. Konu bir anda ilçede gündem oldu. Aradan günler geçti. 10 gün sonra bahçeye giden Sezgün kabağın geri getirildiğini fark etti.

Bu Sezgün'ün yaşadığı ilk hırsızlık vakası da değil:

"Seneler önce de kabağım çalınmıştı. Yarısını geri getirmişti o zaman. Şimdi herhalde çekindiği için yani, gülüyorum bütününü geri getirdi."

Hülya Sezgün çalınıp geri getirilen kabaktan tatlı yapıp komşularına dağıtmayı düşünüyor.