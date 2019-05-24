Tekirdağ'da sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen A.D. için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Şüpheli, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen A.D. için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Şüpheli, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Kaynak: AA