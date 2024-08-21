Parçalı Bulutlu 35.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.08.2024 14:15

Sosyal medyada "duvar yazısı" cinayeti

İstanbul'da iki grup arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. 16 yaşındaki bir lise öğrencisi darp edilerek öldürüldü, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Sosyal medyada "duvar yazısı" cinayeti

İstanbul'da Ayazağa Mahallesi’nde Emir Koçhan ve arkadaşları bir duvar yazısının önünde fotoğraf çekildi.

Ardından Koçhan bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımın altına yapılan yorumlar ise tartışmalara neden oldu. Olaydan bir süre sonra Koçhan, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi’ne gitti.

Durumu öğrenen karşı tarafında olay yerine gelmesiyle çıkan kavgada Emir Koçhan ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Koçhan, hayatını kaybetti. Olaya karışan 4 kişi tutuklandı.
 

ETİKETLER
İstanbul Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Konya’da yayla evleri için "obruk riski" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:51
İstanbul, küresel bağlantının kalbinde yer almaya devam ediyor
15:49
Hamas'tan "İsrail terörünü durdurun" çağrısı
15:45
Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
15:31
Polatlı'daki trafik kazasında ölü sayısı 11'e çıktı
15:22
Asırlık ağaç köylülerin aldığı önlemle yanmaktan kurtarıldı
15:23
Amerikan Foreign Affairs: İsrail, siyonizmin sonunu getirecek
Yıldız Sarayı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
Yıldız Sarayı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
FOTO FOKUS
Orman yangınlarının ardından geriye yürek burkan hikayeler kaldı
Orman yangınlarının ardından geriye yürek burkan hikayeler kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ