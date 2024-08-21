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Türkiye
AA 21.08.2024 13:47

Afyonkarahisar'daki orman yangınıyla ilgili 1 gözaltı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'daki orman yangınıyla ilgili 1 gözaltı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kırka beldesi yakınlarında çıkan ve ekiplerce kontrol altına alınan yangının ardından, bölgede incelemelerde bulundu.

Yiğitbaşı, dün başlayan yangına 8 helikopter ve 3 uçakla havadan söndürme desteği sağlandığını söyledi.

Yerden ise 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 14 itfaiye aracı ve iş makineleriyle yangına müdahale edildiğini anlatan Yiğitbaşı, "Yangın, 200 personel ve 19 gönüllüyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları da tamamlanmak üzere" dedi.

Yiğitbaşı, vatandaşlara her türlü uyarının yapıldığını ancak iklim değişikliği, yağışların azalması ve bir takım dikkatsizliklerden dolayı bunun gibi üzücü olayların yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda yangının bir sigara izmaritinden çıktığı değerlendiriliyor. Bir kişi gözaltında. Savcılık kanalıyla ifadesi alınarak soruşturması oradan yürütülecek.

Bunların önüne geçmemiz mümkün. Her ne kadar yangını söndürsek de buranın tekrar doğal ortamına kavuşması yaklaşık 40-50 yıl sürecek. Yangından zarar görmüş alanın önce toprak işlemeleri ve temizliği yapılacak. En geç 2025'in sonbahar ayında ağaçları dikilmiş ve sonraki yıllarda eski haline dönmüş olacak. Bize destek veren tüm kurumlara ve komşu illerimize teşekkür ediyorum. Umuyoruz böyle üzücü olaylarla bir daha karşılaşmayız."

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Afyonkarahisar Orman Yangını
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