Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına az bir zaman kala kentteki kırtasiyeleri denetledi. Ortakapı Caddesi'ndeki bir mağazada denetim yapan ekipler, çanta ve kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere okul ürünlerini sağlığa uygunluğu ve fiyat açısından inceledi.

Denetimde Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırdı, ürün güvenliğini kontrol etti.

Kırtasiye dükkanı işletmecisi Tamer Dillek, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulların açılmasına kısa bir süre kala ekiplerin denetimlerini artırdığını söyledi.

Ekiplerin defterlerin yaprak sayısına kadar kontroller gerçekleştirdiğini ifade eden Dillek, "Satılan her ürünün etiketinin üzerinde olması gerekiyor. Veliler çocuklarına kırtasiye ürünü alırken standartlara uygun ürünler almalı. Yerli malı, kaliteli malzemeler tercih edilmeli. Satın alınan ürünün sahte olup olmadığı araştırılmalı. Her ürünün arkasında Türk Standartları Enstitüsü'nün amblemi vardır bu kontrol edilmelidir" diye konuştu.