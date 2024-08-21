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Türkiye
AA 21.08.2024 13:34

Trabzon'da yayla evinde yangın: 3 ölü

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaylada bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken evde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'da yayla evinde yangın: 3 ölü

Haçovit Yaylası'ndaki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evdeki incelemede 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Cenazeler, işlemlerin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

Yangın kundaklama sonucu çıktı

Valilikten yapılan açıklamada, yayladaki bir evde sabah erken saatlerde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek alevlerin söndürüldüğü belirtildi.

Yangının söndürülmesinin ardından evdeki incelemede 3 kişinin öldüğünün saptandığı bildirilen açıklamada, vefat edenlerin ev sahibi Gülüzar Altuntaş ile Kasım ve Arif Altuntaş olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığına dikkati çekilen açıklamada, "Olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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