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Türkiye
AA 21.08.2024 13:11

Huzurevi sakinleri sanat terapisi ile zamanı verimli geçiriyor

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan huzurevinin sakinleri sanatsal faaliyetlerle günlerini geçiriyor. Sanatın gücüyle hem günlük yaşamlarını renklendiriyorlar hem de birbirlerine destek oluyorlar.

Huzurevi sakinleri sanat terapisi ile zamanı verimli geçiriyor

Her biri farklı hayat hikayesine sahip insanlar sanatla ortak paydada buluşuyor. Sanatsal aktiviteler sayesinde huzurevi sakinleri hem geçmiş anılarını tazeliyor hem de sanatla kendilerini ifade etme şansı buluyor.

Huzurevi sakinleri sanat terapisi ile zamanı verimli geçiriyor

Halk eğitim usta öğreticisi Reyhan Reis, 7 yıldır huzurevi atölyesinde eğitim verdiğini söyledi.

Reis, "Burada el sanatları, görsel sanatlar, tablolar yapıyoruz, taş boyama yapıyoruz, teyzelerimiz örgü örüyor. Doğada bulduğumuz şeylerle farklı ürünler üretmeye çalışıyoruz. El işi yapmak, ortaya bir ürün çıkarmak tabii ki psikolojik olarak zaten çok etkisi var, yaşlarımıza da çok iyi geliyor. Burada huzurlu hissediyorlar, rahat hissediyorlar kendilerini" dedi.

Huzurevi sakinleri sanat terapisi ile zamanı verimli geçiriyor

"Atölyede yaptığımız şeylerle kafamız dinleniyor"

70 yaşından Fatma Alkan da huzurevinde çok rahat olduğunu belirtti. Huzurevine geldikten sonra sağlık sorunlarının azaldığını söyleyen Alkan, "Hocamızı evladım gibi seviyorum. Atölyede yaptığımız şeylerle kafamız dinleniyor. Hocamız olmasa biz rahatsız oluyorduk burada. Çok rahatım. Çok güzel bakıyorlar hepimize" dedi.

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