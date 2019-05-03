Sosyal medyada hakaretten tacize, tehditten özel hayatın gizliliğini ihlale kadar suç teşkil eden pek çok eylem göze çarpıyor.

Son 6 yılda 20 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldı

Kaçak avladıkları hayvanların fotoğrafını paylaşanlar, eziyet ettiği hayvanın görüntülerini yayanlar, hakaret dolu yorumlarla kişi haklarını hedef alanlar, düşüncesizce sergilenen paylaşımlarla suç ve suçluyu öven yorumlar, bunlardan sadece birkaçı.

Neredeyse her gün, sosyal medyada bu ve bunun gibi yazı ve görsellere yer veriliyor.

Bu paylaşımlar nedeniyle, hakkında işlem yapılanların sayısı da hızla artıyor.

Son 6 yılda, 20 binden fazla kişi adli makamların takibine girdi.

Çarpıcı sayı, TBMM'de bir soru önergesine İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıtta yer aldı.

2013 ile 2018 yılları arasında 20 bin 474 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ceza alanların sayısı ise, adli makamlarca devam eden süreç sebebiyle paylaşılmadı.

Kaynak: TRT Haber