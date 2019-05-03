Diyarbakır'da aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu bir grup, basın açıklaması yapıp oturma eylemi başlatmak istedi. Polis izin vermeyince HDP'li Remziye Tosun polisin elini ısırdı.

"Benim devletimse sizin ne işiniz var burada o zaman?"

Ancak polis, izinsiz olduğu için gruba müsaade edilmeyeceğini söyledi.

HDP Milletvekili Remziye Tosun'un sarf ettiği sözlere, emniyet yetkilisinin cevabı sert oldu.

HDP'li Remziye Tosun'un "Senin devletin duymuyor" sözlerine güvenlik şube müdürü şu yanıtı verdi:

"Benim devletim sizin de devletiniz. Ne demek benim devletim? Siz farklı bir ülkede mi yaşıyorsunuz? Siz TBMM'de yemin etmiş bir insansınız. Yaklaşım farklı bir tavır, bu laf farklı bir tavır. Benim devletimse sizin ne işiniz var burada o zaman?"

Polis, uyarıları dikkate almayan bazı kişileri gözaltına aldı.

HDP'li vekil bu kez de polisi engellemeye çalışarak, polisin elini ısırdı.

Şubat ayında da Van'da HDP'li Saliha Aydeniz, bir polisin kolunu ısırmıştı.

Kaynak: TRT Haber