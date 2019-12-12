Dar gelirli vatandaşları tasarrufa yönlendirerek konut sahibi olmasını sağlamak için Türkiye genelinde sosyal konut projesi başlatıldı.

Proje kapsamında vatandaşlara yılda 100 bin konut verilecek. Bu sayede vatandaşlar 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olacak.

100 bin yeni sosyal konut yapılması için imzalar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törende atıldı.

Sosyal konutların ödeme planına ilişkin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anlattı ve şunları söyledi:

“Bizim kültürümüzün şehirlerinde, zenginle fakir aynı mahallede yan yana evlerde bir ses işitimi mesafede oturabilmektedir. Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana kadar bu projeleri yapacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020 kapsamında 81 ilde 100 bin sosyal konutun yapımına başlanacak. Aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle vatandaşlarımıza ev sahibi olma imkanını sağlayacağız.https://t.co/YIn7i5lWXT pic.twitter.com/UoJryiC0rK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Aralık 2019

Başvurular 15 Aralık’ta başlıyor

Sosyal konutlar; depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı yatay mimari esasıyla inşa edilecek. Projenin toplam maliyeti, 17 milyar lirayı geçecek.

Yılbaşında konutların temeli atılacak. En fazla 1,5 yılda hak sahiplerine teslim edilecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) son 17 yılda 90 bini sosyal konut olmak üzere 857 bin konut inşa etti.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuruların 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 döneminde alınacağını açıkladı.

Peki, evlerin fiyatları nasıl olacak? 2+1 tipi konutların fiyatları, 140 bin ile 180 bin lira arasında değişecek. 3+1 tipi konutların fiyatları, 160 bin ile 210 bin lira arasında olacak.

Örnek ödemeler ise şöyle:

75 metrekare 2+1 evlerin en düşüğünün ortalama aylık taksit tutarı 894 lira olacak.

85 metrekare 2+1 evlerin en düşüğünün ortalama aylık taksit tutarı 1003 lira.

100 metrekare 3+1 evlerin en düşüğünün ortalama aylık taksit tutarı ise 1022 lira.

Sosyal konutların ücretlerinin yüzde 10'u peşin ödenecek. Kalan tutarın tamamı ise yüzde 0,49 faiz oranında krediyle ödenebilecek.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

100 bin konutun illere göre dağılımı

Konutların illere göre dağılımında birinci sırada yer alan il 10 bin konutla İstanbul.

İstanbul'u 5 bin 200 konutla Gaziantep, 4 bin konutla Ankara ve Konya, 3 bin 500 konutla Şanlıurfa, İzmir, Denizli ve Balıkesir takip edecek.

Diğer illerin dağılımını grafiğimizden inceleyebilirsiniz.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

3+1 evlerin örnek cephesi:

[Fotoğraf: TOKİ]

[Fotoğraf: TOKİ]

3+1 evlerin örnek daire planı:

[Fotoğraf: TOKİ]

2+1 evler için örnek cephe:

[Fotoğraf: TOKİ]

2+1 evler için örnek daire planları:

[75 metrekare 2+1 / Fotoğraf: TOKİ]

[85 metrekare 2+1 / Fotoğraf: TOKİ]

Konut tipleri bölgelere göre farklılık gösteriyor

Sosyal konutlar; depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı yatay mimari esasıyla inşa edilecek.

Konut tipleri bölgelere göre farklılık gösterecek. Ege ve Akdeniz'de geniş balkonlu, Güneydoğu Anadolu'da düz çatılı teraslı konutlar inşa edilecek.

İç Anadolu Bölgesi

[Fotoğraf: TOKİ]

Marmara Bölgesi

[Fotoğraf: TOKİ]

Akdeniz Bölgesi

[Fotoğraf: TOKİ]

Doğu Anadolu Bölgesi

[Fotoğraf: TOKİ]

Karadeniz Bölgesi

[Fotoğraf: TOKİ]

Ege Bölgesi

[Fotoğraf: TOKİ]

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Kaynak: TRT Haber