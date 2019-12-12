Türkiye
Sosyal konutlar için başvurular 15 Aralık’ta başlıyor12 Aralık 2019 Perşembe 14:56 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 15:03
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sosyal konutlar için başvurular 15 Aralık’ta başlayacak, 15 Ocak’ta sona erecek" açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal konutlar için yapılacak başvurunun tarihini açıkladı.
15 Aralık'ta başlayacak başvurular, 15 Ocak'ta sona erecek.
Albayrak, "Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacağız" dedi.
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