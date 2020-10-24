Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında dünyada ve Türkiye'de uyuşturucu arz ve talep trendleri, uyuşturucu rotaları, uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan yöntemler ve piyasaya sürülen uyuşturucu türleri yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda, Doğu Afrika-Arap Yarımadası kökenli ve bitki temelli khat cinsi uyuşturucunun yasa dışı ticaretinde son aylarda dünya genelinde bir artış eğilimi olduğunu tespit eden Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, bu eğilimin Türkiye'ye yansıyabileceğini değerlendirerek çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Khat cinsi uyuşturucunun Türkiye'ye hangi ülkelerden gelebileceği, hangi gümrük kapılarından, ne tür yöntemlerle geçirilebileceği saptanarak, bu hususlarda dikkatli olunması için taşra birimlerine talimat gönderildi.

Gönderide "Moringa çayı" olduğunu söylediler

Yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirilen 8 operasyonda, yüklü miktarda khat cinsi uyuşturucu ele geçiren Gümrük Muhafaza ekiplerince son operasyon, İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde gerçekleştirildi.

Nijerya'dan getirilerek Çek Cumhuriyeti'ne gönderilmek üzere terminalde bekletilen Moringa çayı beyanlı gönderi riskli olarak değerlendirildi. x-Ray taramasının ardından gönderinin, narkotik dedektör köpekle kontrol edilerek açılmasına karar verildi. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince açılarak aranan gönderinin içinde toplam 208 kilogram khat cinsi uyuşturucu bulundu.

Gümrük Muhafaza ekiplerince son 3 ayda gerçekleştirilen 9 operasyonda yaklaşık 1 ton khat ele geçirildi.