SOLOTÜRK'ü izlemek için İskele Meydanı'na gelen vatandaşlar, gösteriyi cep telefonu ve kameralarla kaydettiler.

Gösteriyi Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş izledi.

Uçuşun tamamlanmasının ardından Vali Şakalar, SOLOTÜRK yer ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA