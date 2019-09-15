Türkiye
Ege Denizi'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı15 Eylül 2019 Pazar 16:36 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 16:36
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botu, Boztepe burnu açıklarında hareketlilik tespit etti. Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Afganistan ve İran uyruklu 5'i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: AA