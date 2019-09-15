Türkiye
Denizli'de orman yangını15 Eylül 2019 Pazar 16:31 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 16:35
Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizli'nin Buldan ilçesinde Bostanyeri Mahallesi Arıklar mevkisindeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına helikopter, 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale ediliyor.
Kaynak: AA