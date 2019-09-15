Türkiye
Ters yöne giren sürücü trafiği tehlikeye attı15 Eylül 2019 Pazar 15:32 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 15:36
Karabük - Kastamonu yolunda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü kendisini ve diğer sürücüleri tehlikeye attı.
Kastamonu karayolu İğdir köyü mevkiinde ters yönden hızla giden otomobilin sürücüsü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Şans eseri bir kazaya neden olmadan ters yönde ilerleyen otomobil, Kastamonu yönüne giden kamyonetin sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: TRT Haber