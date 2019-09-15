Kastamonu karayolu İğdir köyü mevkiinde ters yönden hızla giden otomobilin sürücüsü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Şans eseri bir kazaya neden olmadan ters yönde ilerleyen otomobil, Kastamonu yönüne giden kamyonetin sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: TRT Haber