AA 22.04.2026 22:04

SOLOTÜRK pilotları öğrencilerle buluştu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK pilotları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya'da öğrencilerle bir araya geldi.

Antalya Valiliği himayelerinde ve Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program kapsamında SOLOTÜRK pilotları Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Mustafa Erhan Aydemir, havacılık kariyerleri ve savaş pilotu olma süreçlerine ilişkin deneyimlerini öğrenci ve öğretmenlerle paylaştı.

SOLOTÜRK'ün kuruluş amacına ve çalışma prensibine ilişkin bilgi veren Pilot Bakıcı, şunları söyledi:

"2011 yılında Türk Hava Kuvvetlerimizin 100'üncü yılında kurulan ve Türk milletine armağan edilmiş bir takımız. 10 SOLOTÜRK pilotumuz var. Bizim çalışma sistemimiz usta çırak ilişkisine dayanıyor ama gösteri dünyası ayrı bir sorumluluk gerektiriyor. Türk pilotuna yakışır şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Sorumluluğumuz fazla, çünkü biz Türk milletini temsil ediyoruz. Amacımız, bayrağı devraldığımız yerden daha yukarıya taşımak."

SOLOTÜRK’ün uçuş karakterine de değinen Bakıcı, "Dünyada F-16'yı en yavaş uçuran ekip biziz. Çünkü bizim uçabildiğimiz hızın altında başka bir F-16 uçamıyor. F-16’nın tutunabildiği minimum süratte gösteri uçuşları yapıyoruz." diye konuştu.

