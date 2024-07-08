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Türkiye
DHA 08.07.2024 09:44

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet, ağır yaralandı.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

5 Haziran'da saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Haşmet, yere yığıldı. Haşmet'in arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada 5 sokak köpeği daha yerde yatan Haşmet'e saldırdı.

Abbas Haşmet'in yakınları, gelip köpekleri uzaklaştırdı. Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Haşmet, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada müdahalesi yapılan Haşmet, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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