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Sokağa çıkma yasağına uymadı, gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmut Esat Bey Caddesi'nde yürüyen 50 yaşındaki Süleyman H.'yi sokağa çıkma yasağı nedeniyle evine dönmesi konusunda uyardı.
Uyarıları dikkate almayan Süleyman H., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Etiketler: sokağa çıkma yasağı koronavirüs gözaltıSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 17:13
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