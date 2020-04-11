Tunceli Valisi Sonel, COVID-19 salgınına karşı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıkların aldığı kararların kentte büyük titizlikle uygulandığını söyledi.

Kentte, COVID-19 testi pozitif çıkan 6 hastanın olduğunu ve bunlardan 3'ünün kısa süre önce tedavilerinin başarıyla tamamlanarak evlerine gönderildiğini anımsatan Sonel, "Dün akşam 86 yaşındaki Mustafa Demirci dedemiz, bugün de 84 yaşındaki Musa Güzel dedemizin bu hastalığı yenmesi ve evine gönderilmesi, tedavisi devam eden hastalar için ümit vericidir. İnşallah tedavisi devam eden 2 vatandaşımız da en kısa sürede sevdiklerine kavuşur" dedi.

Bu süreçte tüm kurumların üzerine düşeni layıkıyla yerine getirdiğini anlatan Sonel, şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm kurumları geçmişte olduğu gibi bugün de bütün gücüyle vatandaşımızın yanındadır. Her türlü sorunu, sıkıntıyı anında çözüme ulaştırma gayreti içindeyiz. Bu sürecin hızlı şekilde sonlanması için vatandaşların alınan kararlara büyük titizlikle uyması ülkemiz açısından son derece önemlidir. Buna riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de sağlık çalışanlarına, Vefa Sosyal Destek gruplarımıza, polisimize ve jandarmamıza ediyorum. Çünkü son derece fedakarca vatandaşlara hizmet ediyorlar."