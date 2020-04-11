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Hem yasağı ihlal etti, hem alkollü araç kullandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve alkollü araç kullandığı belirlenen sürcüye 4 bin 396 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el kondu.
Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama yapan İzmir Emniyet Müdürlüğü yunus timleri ve trafik ekipleri, Karşıyaka'da otomobili durdurdu.
Sürücü Ş.Ö.'nün alkol muayenesinde, 200 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Ehliyetine el konuldu
Sürücüye sokağa çıkma yasağı kapsamında 3 bin 168 lira, alkollü olduğu için de bin 228 lira olmak üzere toplam 4 bin 396 lira para cezası kesildi.
Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobili de çekici yardımıyla yediemin deposuna götürüldü.
Etiketler: koronavirüs ceza ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMASon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 16:07
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