Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama yapan İzmir Emniyet Müdürlüğü yunus timleri ve trafik ekipleri, Karşıyaka'da otomobili durdurdu.

Sürücü Ş.Ö.'nün alkol muayenesinde, 200 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ehliyetine el konuldu

Sürücüye sokağa çıkma yasağı kapsamında 3 bin 168 lira, alkollü olduğu için de bin 228 lira olmak üzere toplam 4 bin 396 lira para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobili de çekici yardımıyla yediemin deposuna götürüldü.