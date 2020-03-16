Koronavirüs salgını büyüyor. Dünya çapında hastalığa yakalananların sayısı 162 bini geçti. Salgın sonucu, yaklaşık 6 bin kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 75 binden fazla.

Koronavirüs Türkiye'de de yayılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımla 12 yeni vakanın saptandığını açıkladı.

Salgının görülmeye başlandığı ilk günden itibaren sıkı tedbirlerin alındığı Türkiye'de siyasi partiler de virüse karşı bazı programlarını iptal etti.

Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM grup toplantılarını iptal etti.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, bu hafta grup toplantısı yapmayacak.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında grup toplantısı yapmama yönünde karar aldı. Ancak milletvekilleri, Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, TBMM yerleşkesine, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyeceğine dair önceki gün karar alınmış, Meclis içinde dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştı.

AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi

AK Parti'nin, hafta sonu yapacağı kongreler yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri dolayısıyla ertelendi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında alınan Bilim Kurulu kararları ve son gelişmelerin dikkate alınarak, bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelendiği bildirildi.