Açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapıldı.

Paylaşımda, "Sivrihisar 'da yoğun kar yağışı etkili olmaktadır. Bu sebeple Afyon, Eskişehir ve Polatlı istikametinden Sivrihisar yönüne doğru olan ağır taşıt trafiği durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Afyon, Eskişehir ve Polatlı istikametinden Sivrihisar yönüne ağır taşıt trafiği durduruldu. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Mevlüt Tınas aktardı.https://t.co/2PA22SvQWg pic.twitter.com/HJkw0JMsCI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2023



