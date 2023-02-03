Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 20:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sivrihisar'da yoğun kar yağışı: Ağır taşıt trafiği durduruldu
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Karayolları Genel Müdürlüğü, Afyon, Eskişehir ve Polatlı istikametinden Sivrihisar'a giden yolun yoğun kar yağışı nedeniyle ağır taşıtlara kapatıldığını duyurdu.
Açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapıldı.
Paylaşımda, "Sivrihisar 'da yoğun kar yağışı etkili olmaktadır. Bu sebeple Afyon, Eskişehir ve Polatlı istikametinden Sivrihisar yönüne doğru olan ağır taşıt trafiği durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Afyon, Eskişehir ve Polatlı istikametinden Sivrihisar yönüne ağır taşıt trafiği durduruldu. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Mevlüt Tınas aktardı.https://t.co/2PA22SvQWg pic.twitter.com/HJkw0JMsCI— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2023
Etiketler: Kar Yağışı
Son Haberler
- 22:39
- 22:37
- 22:33
- 22:26
- 22:15
Sıradaki Haber
Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz