Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-907" ve "KB-20" botlarıyla düzenlediği operasyonda, 39 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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