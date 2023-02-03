Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 17:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Alkollü bisiklet sürücüsüne 4 bin 500 lira ceza
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsüne 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
Olay, 23 Ocak günü Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede uygulama yaptı.
Uygulama sırasında bisikletle seyir halinde olan E.M, şüphe üzerine durduruldu.
Polis ekipleri tarafından uzatılan alkolmetreyi üfleyen E.M'nin 1.08 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Alkollü bisiklet sürücüsüne 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
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