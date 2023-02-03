Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da hafta sonu yağışlı ve soğuk sistem etkili olacak. Kent genelinde yarın ve pazar günü karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Kıymetli hemşehrilerim, saat 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hafta başı yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgara dikkat

Öte yandan pazartesi gününden itibaren İstanbul kent genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise kademeli olarak mevsim normallerinin altına düşerek 3 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise pazartesi ve salı günü kuzeyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.