1912'de askeri amaçla kurulan Yeşilköy Havalimanı, 1953'ten sonra Türkiye'de sivil havacılığın yükünü üstlendi.

5-7 Nisan tarihlerinde yeni havalimanına taşınmanın tamamlanmasıyla bir devir sona erecek.

Atatürk Havalimanı'nın görevini tamamlaması yalnızca havacılık sektörü için değil, bölge halkı için de önemli.

Florya, Yeşilköy, Sefaköy ve Ataköy'ün çehresi değişecek

Atatürk Havalimanı'nın taşınmasında en çok Florya, Yeşilköy, Sefaköy ve Ataköy etkilenecek. Semt sakinleri arasında gürültü azalacağı için memnun olanlar kadar büyük bir rahatlığı kaybedecek olmanın üzüntüsünü yaşayanlar da var.

Lodosun etkili olduğu günlerde Ataköy halkının yaşadıkları da artık anılarda kalacak.

Aradan geçen yıllarda. Atatürk Havalimanı yalnızca yoğun hava trafiği ile değil, yolcuların yarattığı araç trafiğiyle de bulunduğu bölge için bir sorun kaynağı haline geldi. Trafik kaosunun da bu süreçte son bulması bekleniyor.

Havalimanının taşınmaya başlamasıyla bölgedeki emlak sektörü de hareketlendi. Hava trafiğinin ortadan kalkmasıyla bölgenin değerinin artacağını düşünenler de var.

Atatürk Havalimanı'nın yerine Millet Bahçesi yapılacak.

Bahçe tamamlandığında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Central Park'ın 3 buçuk, İngiltere'deki Hyde Park'ın ise 4 buçuk katı büyüklüğünde olacak.

Muhabir: Yasemin Küçükkaya