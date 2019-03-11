Türk Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı'ndaki toplam 50 bin 379 metrekare kapalı alana sahip 5 operasyonel tesisinde tüm hazırlıklar tamamlandı.

THY'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşların 6 Nisan tarihinde saat 02.00'de sonlandırılacağı, aynı tarihte saat 14.00'ten itibaren ise İstanbul Havalimanı'ndan uçuşların gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

"Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere."

Kaynak: TRT Haber