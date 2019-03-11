Avrupa'nın en büyük, dünyanın tek seferde yapılan 3'üncü büyük hastanesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde ilk organ nakli yapıldı.

Ağabeyinin donör olduğu karaciğer kanseri hastası Eşref Demirtaş, hastanenin ilk karaciğer nakli hastası oldu.

Hocaları ve ağabeyi sayesinde hayat bulduğunu söyleyen Demirtaş, "Ağabeyimin olsa ben de hiç düşünmeden verirdim. Hastanede ilk nakil olmak da benim için bir şans oldu" dedi.

Onkoloji Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni, Ankara Şehir Hastanesinin birçok hizmette olduğu gibi organ naklinde de öncü olacağını anlattı.

Organ Nakli Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı da, "Türkiye'de şu anda kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek naklinin aktif olarak yapıldığı tek merkez Ankara Şehir Hastanesidir" dedi.

39 bin metrekare alana kuruldu

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, bünyesinde dünyanın en büyük acil servisini de barındırıyor. 39 bin metrekare alana kurulan Şehir Hastanesinin acili, günlük 6 bin hasta kapasitesine sahip.

Hastaların doktorlar tarafından karşılandığı hastanede şikayet ve durumlarına göre hastalar, yeşil, sarı ve kırmızı kodlu gözlem ve tedavi odalarına yerleştiriliyor.

Acil serviste yeşil ve sarı kodlu hastalar için toplamda 12 yataktan oluşan 12 ayrı gözlem ve tedavi odası bulunuyor.

Son teknoloji cihazlar bulunuyor

Acil servis 4 bölümden oluşuyor. Ayakta gelen hasta ile ambulans girişleri farklı noktalardan yapılıyor. Kademeli olarak çocuk acil servis ve kadın doğum acil servis bölümleri de hizmete girecek.

Ankara Şehir Hastanesi acil servisinde sadece acil hizmeti verecek son teknoloji röntgen, tomografi, MR, ve ultrason cihazları da yer alıyor.

Serviste hastalara 10 öğretim görevlisi, 10 acil tıp uzmanı ve 30 acil tıp asistanı olmak üzere 50 hekim ve yüzlerce sağlık personeli hizmet veriyor.

Kaynak: AA