Bünyesinde dünyanın en büyük acil servisini de barındıran Ankara Bilkent Şehir Hastanesi kapılarını ilk defa TRT Haber'e açtı.

39 bin metrekare alana kurulan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, günlük 6 bin hasta kapasitesine sahip.

Hastaların doktorlar tarafından karşılandığı hastanede şikayet ve durumlarına göre hastalar, yeşil, sarı ve kırmızı kodlu gözlem ve tedavi odalarına yerleştiriliyor.

Acil serviste yeşil ve sarı kodlu hastalar için toplamda 12 yataktan oluşan 12 ayrı gözlem ve tedavi odası bulunuyor.

Durumu daha acil olan hastalar ise kırmızı kodlu bölümde tedavi altına alınıyor.

İki ayrı gözlem ve tedavi odası bulunan bölümde hastaların yatakları cam bölmelerle ayrılıyor.

Acil servis 4 bölümden oluşuyor. Ayakta gelen hasta ile ambulans girişleri farklı noktalardan yapılıyor. Kademeli olarak çocuk acil servis ve kadın doğum acil servis bölümleri de hizmete girecek.

Ankara Şehir Hastanesi acil servisinde sadece acil hizmeti verecek son teknoloji röntgen, tomografi, MR, ve ultrason cihazları da yer alıyor.

Serviste hastalara 10 öğretim görevlisi, 10 acil tıp uzmanı ve 30 acil tıp asistanı olmak üzere 50 hekim ve yüzlerce sağlık personeli hizmet veriyor.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Sinan Kement