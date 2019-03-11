Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 8, Erzurum'da 9, Kars'ta 10, Ağrı'da 14 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 15, Erzincan'da 13, Kars'ta 5, Erzurum ve Ağrı'da 4 ve Ardahan'da 3 derece olması öngörülüyor.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Kaynak: AA