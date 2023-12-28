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Türkiye
AA 28.12.2023 19:49

Sıvı betonu dökerek ilerleyen kamyon trafikten men edildi

İstanbul Pendik'te, sıvı beton yükünü kara yoluna ve park halindeki araçların üzerine dökerek ilerleyen kamyon trafikten men edildi, sürücüye 4 bin 275 lira ceza kesildi.

Sıvı betonu dökerek ilerleyen kamyon trafikten men edildi
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında "Pendik Kurtköy'de sıvı beton malzemesi taşıyan kamyon, araçlara zarar verdi" başlığıyla paylaşılan görüntü içeriğiyle ilgili çalışma başlattı.

İncelemelerde, ağır tonajlı bir kamyonun, taşıdığı sıvı betonu, ani fren sonucu park halindeki araçların üzerine ve kara yoluna dökerek trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit eden ekipler, sürücü B.D'yi yakaladı.

Kamyon trafikten men edilirken, 4 bin 275 lira ceza kesilen sürücü hakkında, "trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek" ve "mala zarar vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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